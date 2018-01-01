За первое полугодие в Риге из семей изъяты 53 ребенка

Недавно в средствах массовой информации упоминалось о шестилетнем мальчике, который несколько раз находился в общественных местах без надзора взрослых и оказывался в поле зрения полиции 13 раз. Семья мальчика попала под контроль Сиротского суда в третий раз. В настоящее время специальным решением в одностороннем порядке родительские права были прекращены, и мальчик находится в кризисном центре. В начале следующей недели сиротский суд будет решать, сможет ли мальчик вернуться домой.

Это лишь одно из решений Сиротского суда о прерывании родительских прав на воспитание ребенка. Такое решение принимается в случаях, когда родители не способны оказывать уход за детьми, а жизнь, здоровье и развитие детей находятся под серьезной угрозой, и необходимо принять неотложные меры, чтобы разделить детей и родителей.

В общей сложности за первые полгода решение в одностороннем порядке приняли в 43 случаях и от семей было отделено 53 ребенка. Это число ниже, чем в первой половине прошлого года, когда было принято 57 единоличных решений и 65 детей были отделены от семей.

Рассматривая решения, принятые в одностороннем порядке через 15 дней, в первой половине года в семью вернулись 14 детей, а в первой половине 2017 года таких было 27. Сиротский суд, оценивая возможное возобновление прав на опекунство, учитывает, знают ли родители о семейных проблемах, имеют ли мотивацию сотрудничать со специалистами, используют ли услуги социальной помощи для улучшения ситуации и устранения неблагоприятных условий для развития детей.

Детям, которые не смогли вернуться в семью были предоставлены услуги проживания вне семьи, к тому же большинство детей в этом году были помещены в приемные семьи – 18 ребят.

Под надзор родственников было направлено 8 детей, а в учреждения по уходу – 10, что, по сравнению с прошлым годом, намного меньше. К примеру, в первой половине прошлого года в учреждения по уходу попали 29 детей, в приемные семьи и семьи родственников – каждый 11-й ребенок. Следует добавить, что в этом году в трех случаях решения сиротского суда о прекращении прав родителей на опеку были направлены для дальнейшего рассмотрения в другие самоуправления, в прошлом году был один такой случай.

В учреждениях по уходу в первые шесть месяцев оказывались, в основном, подростки. Например, в одном случае в кризисный центр пришел молодой человек сам, по своему желанию, потому что у него постоянный конфликт с отцом и его супругой, а мать мальчика проживает за границей и не интересуется жизнью ребенка. В этом году четыре малыша, чьи матери отказались заботиться о них, попали в приемные семьи. Самому маленькому отделенному от семьи ребенку на момент решения было всего 3 дня от роду.

Причины, по которым принимаются подобные решения, различны, но в большинстве случаев это проблемы с зависимостью, в результате чего родители небрежно относятся к воспитанию, дети находятся в неблагоприятных условиях и вынуждены покидать свои дома. Например, в одном случае сиротский суд совместно с Госполицией обследовали место жительства и установили, что семья проживает в подвале, у родителей были признаки, свидетельствующие о применении наркотических веществ, и не был обеспечен надлежащий уход, который необходим ребенку в возрасте одного года. В другом случае мать детей была арестована, а несколько ее детей, обнаруженные по месту жительства, находились в антисанитарных условиях и без подключенного электричества. Еще в одном случае мать была в такой степени алкогольного опьянения, что выражала мысли о самоубийстве в присутствии своего ребенка, вела себя неадекватно и не могла позаботиться о нем.