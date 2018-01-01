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Не все «неотложки» Латгалии теперь будут работать круглосуточно

Gorod.lv
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Lūka / LETA

Как минимум в трех районах Латгалии время работы бригад Службы неотложной медпомощи с середины августа будет сокращено, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Сотрудники «скорой» в Рундены (Лудзенский край), Варакляны и одна из 4 бригад медиков в Резекне теперь не буду работать в круглосуточном режиме: они будут выезжать на вызовы только днем. На ночные вызовы будут выезжать бригады, работающие в окрестностях.

В Резекненском профсоюзе медиков недоумевают, зачем сокращать время работы бригады «скорой». Врачи направили руководству Службы неотложной медпомощи коллективное письмо, в котором выразили свои опасения по поводу реформы.

Отмечается, что нагрузка на оставшихся медиков возрастет, а к пациентам они, вероятно, будут приезжать позже, чем требуют правила Кабинета министров. Руководство Службы неотложной медпомощи, со своей стороны, заверяет, что пациенты от перемен в организации работы бригад не пострадают.

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