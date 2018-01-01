Страны Балтии получили Вестфальскую премию мира

От имени Латвии премию в Германии получил президент Раймонд Вейонис.

Премия странам Балтии присуждена за вклад в мирное и демократичное развитие региона.

Вейонис, выступая на церемонии награждения в Мюнстере, отметил, что эта награда является напоминанием всему миру о силе духа жителей стран Балтии и их стремлении к свободе. Президент выразил уверенность в том, что будущее всех трех стран Балтии - в составе единой Европы, где царят сотрудничество, солидарность и решимость достигать общих целей.

Как сообщает «Deutsche Welle», наградив страны Балтии, жюри дало оценку особым усилиям этих государств в европейской интеграции.

«Эстония, Латвия и Литва являются северными форпостами Евросоюза, из-за их географического положения эти страны сегодня уязвимы. Необходимо оценить по достоинству их усилия по интеграции в Европу и оказать им поддержку», - так обосновал выбор жюри председатель Вестфальского экономического общества, которое вручает премию, Райнхард Цинканн.

Один из организаторов, управляющий директор Вестфальского экономического общества, Йост Шпрингенгут добавил: «После поездок по этим трем странам становится очевидно, что они стали прочной частью Европы, что за последние 20 лет они показали твердую приверженность независимости и свободе, прошли свой путь к демократии, и поэтому являются достойными лауреатами премии». Шпрингенгут уверен, что, с учетом ситуации в Европе, вручение премии трем балтийским странам очень символично.

Год, когда странам Балтии вручается премия, выбран неслучайно. Сто лет назад Эстония и Латвия стали независимыми государствами, а Литва празднует в 2018 году вековой юбилей восстановления своей государственности. Шпрингенгут также напомнил об акции «Балтийский путь», которая состоялась в 1989 году, когда около 2 млн эстонцев, латышей и литовцев выстроились в самую длинную человеческую цепь в истории. Это была демонстрация за независимость, свободу и свой путь к демократии вместе с другими европейцами, считает Шпрингенгут.

Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 году и вручается раз в два года за особый вклад в укрепление мира в Европе и остальном мире.