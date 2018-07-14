В России во время паводка рухнул очередной автомобильный мост

Мост был перекрыт в среду, 10 июля из-за подмыва опоры. 13 июля после увеличения угла смещения опоры моста к месту дополнительно были стянуты экипажи полиции для предотвращения выхода людей на мост, сообщили в региональном правительстве.



Комиссия при правительстве Забайкальского края планирует обследовать остатки полуразрушенного моста между кольцом у школы номер 17 и Каштакской развязкой в Чите после того, как в реке Читинке снизится уровень воды, сообщается на сайтеправительства со ссылкой на министра территориального развития региона Виктора Паздникова.

Повреждённый паводком Каштакский мост в Чите рухнул - ГО и ЧС



Решение о ремонте будет принято после обследования. pic.twitter.com/NncSUXKzWB— Чита.Ру (@chitaru75) July 14, 2018

Как уточняет «Чита.ру», это второй из восьми читинских мостов, закрытый из-за паводка на Читинке. Первым в Чите был подтоплен и закрыт мост на 9-м километре автомобильной дороги федерального значения «Амур» Чита - Хабаровск, движение по нему пока также не восстановлено. Одновременное закрытие обоих мостов в северной части города вызвало ухудшение дорожной ситуации в городе, рассказывают очевидцы.

Ранее сообщалось, что на автодорогах общего пользования Забайкальского края из-за паводка пострадали 27 мостовых сооружений,

из них 13 разрушены, 14 повреждены, восстановлено движение по двум мостам.

9 июля было опубликовано видео с обрушением железнодорожного моста через реку Кия. Как передает ИА Regnum, мост начал шиться ещё накануне, 8 июля, когда по подмываемой рекой переправе двигался товарный поезд. В тот момент машинист успел вытянуть последние четыре вагона.

Спасатели за сутки откачали воду из полутора сотен жилых домов в Забайкалье.

Как заверили в пресс-службе МЧС РФ, в Забайкальском крае уровень воды продолжает снижаться. В течение суток Чите и пригородных районах наблюдается устойчивый спад уровня воды. У дамбы на реке Чита он уменьшился на 7 см.





