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В воскресенье ожидается жаркий день с грозовыми ливнями

LETA
Фото: Paula Čurkste / LETA

В Латвии сегодня ожидается жаркий день, во многих регионах пройдут грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

В основном грозы прогремят в восточных и юго-восточных регионах Латвии. Во время грозы возможны сильные порывы ветра и град.

Самый солнечный день будет в Курземе, не ожидается осадков также в Земгале и Видземе.

Температура воздуха на большей части территории страны составит +26..+29 градусов, прохладнее будет на морском побережье.

В Риге воздух сегодня прогреется до +23.. +27 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что период жары будет длительным - на следующей неделе температура воздуха повысится до +30 градусов, теплыми будут и ночи.

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