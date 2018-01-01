В воскресенье ожидается жаркий день с грозовыми ливнями

В Латвии сегодня ожидается жаркий день, во многих регионах пройдут грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

В основном грозы прогремят в восточных и юго-восточных регионах Латвии. Во время грозы возможны сильные порывы ветра и град.

Самый солнечный день будет в Курземе, не ожидается осадков также в Земгале и Видземе.

Температура воздуха на большей части территории страны составит +26..+29 градусов, прохладнее будет на морском побережье.

В Риге воздух сегодня прогреется до +23.. +27 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что период жары будет длительным - на следующей неделе температура воздуха повысится до +30 градусов, теплыми будут и ночи.