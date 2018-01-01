В реках и озерах вода прогрелась до +23 градусов

Температура воды в реках и озерах в воскресенье утром составляет +18..+23 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Венте, Лиелупе, Даугаве, Айвиексте и Салаце вода прогрелась до +20..+23 градусов, в Гауе - до +20 градусов. В реках с быстрым течением вода более прохладная.

Температура воды в озерах составляет от +19 до +23 градусов.

В Рижском заливе вода прогрелась от +15 градусов на севере Видземе до +21 градуса в Курземе. В то же время в открытом море на побережье Курземе вода холодная - около +10 градусов.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе благодаря солнечной и жаркой погоде вода во внутренних водоемах станет еще теплее, а в море возможно понижение температуры воды.