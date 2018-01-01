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От чего люди чаще всего погибают на работе

LETA
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Государственная инспекция по труду (ГИТ) обеспокоена ростом числа людей, умерших на работе по естественным причинам, сообщила агентству ЛЕТА представитель инспекции Мегия Эккерте.

В этом году на рабочих местах естественной смертью скончались уже 26 человек, что намного больше по сравнению со всем прошлым годом, когда на рабочих местах умерли 10 человек.

Как отметила представитель ГИТ, рост числа естественных смертей на работе может свидетельствовать о проблемах со здоровьем населения, возникающих из-за перегрузки или того, что люди не заботятся о себе. Более подробно эту статистику инспекция прокомментирует после изучения всех случаев.

Что касается несчастных случаев на работе, то тут, по словам Эккерте, больших изменений нет - чаще всего люди погибают, упав с большой высоты или получив травмы на деревообрабатывающем производстве.

Как сообщалось,

в этом году с 1 января до 5 июля в результате несчастных случаев на работе погибли 16 человек,

а 26 умерли по естественным причинам.

Еще 78 человек в этот период получили тяжелые травмы на работе.

В прошлом году за этот период на работе погибли 11 человек, 95 получили тяжелые травмы.

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