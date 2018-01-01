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Прогноз от синоптиков: как долго продержится жара

LETA
Фото: Jānis Škapars/TVNET

Установившаяся в Латвии жара в ближайшие дни усилится и с небольшими ослаблениями продлится до августа, прогнозирует «Global Forecast System».

Ранее прогнозировалось, что на следующей неделе Латвии достигнет циклон с юго-запада, который принесет осадки. Однако последние прогнозы показывают, что циклон пройдет достаточно далеко и будет мало влиять на погоду в Латвии.

По прогнозам «Global Forecast System», на следующей неделе, за исключением морского побережья, температура воздуха составит +27..+32 градуса, немного прохладнее будет только в понедельник.

Также ожидаются частые грозы, больше всего осадков будет в Латгале. Минимальная температура воздуха ночью составит +15..+20 градусов.

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