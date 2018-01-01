Венок к столетию и салют из лепестков роз: Праздник в Тукумсе глазами соцсетей

В минувшие выходные Тукумс утопал в ароматах и лепестках самых нежных и красивых цветов - роз. А все потому, что здесь прошел традиционный Фестиваль роз, который проходит раз в два года.

Цветочные композиции по всему городу, парад машин, украшенных колючими красавицами, музыкальные выступления развлекали жителей и гостей города. Кульминацией праздника стало создание самого большого розового венка в Латвии на площади Свободы.

А на «десерт» - салют из лепестков роз.

Как прошел самый красивый праздник - смотрите в нашей подборке из соцсетей.