Воскресенье, 15 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Венок к столетию и салют из лепестков роз: Праздник в Тукумсе глазами соцсетей

Русский TVNET
Фото: Facebook

В минувшие выходные Тукумс утопал в ароматах и лепестках самых нежных и красивых цветов - роз. А все потому, что здесь прошел традиционный Фестиваль роз, который проходит раз в два года.

Цветочные композиции по всему городу, парад машин, украшенных колючими красавицами, музыкальные выступления развлекали жителей и гостей города. Кульминацией праздника стало создание самого большого розового венка в Латвии на площади Свободы.

А на «десерт» - салют из лепестков роз.

Как прошел самый красивый праздник - смотрите в нашей подборке из соцсетей.

0 Комментарии