Воскресенье, 15 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

В Терехово образовалась очередь легковых автомашин

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Ivars Soikāns / LETA

На пункте пограничного контроля Терехово образовалась очередь легковых автомобилей, сообщает Государственная пограничная охрана (ГПО).

По данным латвийских пограничников, с российской стороны на пункте Терехово-Бурачки возникли технические проблемы в работе компьютерных систем, поэтому приостановлена проверка зарегистрированных в ЕС легковых транспортных средств.

Такие же проблемы наблюдаются на пограничном пункте Гребнево-Убылинка, где в настоящее время осуществляется лишь пограничный контроль автомобилей, зарегистрированных на территории России, Белоруссии и Казахстана.

В настоящее время на границе в Терехово в очереди стоят 70 легковых и 10 грузовых автомобилей.

0 Комментарии