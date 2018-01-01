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В понедельник жара усилится

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Согласно прогнозу синоптиков в понедельник, 16 июля, температура воздуха в Латвии повысится. Во второй половине дня на большей территории страны воздух прогреется до плюс 27 плюс 30 градусов днем.

Ночью медленный северный, северо-восточный ветер понизит температуру воздуха до плюс 14, плюс 19 градусов. В течение дня ветер будет дуть умеренно, достигая скорости 8-13 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что становившаяся в Латвии жара в ближайшие дни усилится и с небольшими ослаблениями продлится до августа.

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