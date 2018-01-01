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Коррупция в Латвии: самые большие риски связаны с публичными закупками

LETA
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia

Хотя уровень коррупции в Латвии снижается, в одной сфере - связанной с публичными закупками, риски коррупции остаются самыми высокими, сообщил сегодня в интервью Латвийскому радио начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

Это объясняется тем, что в этой сфере фигурируют большие финансовые средства, в том числе из еврофондов, считает он.

«В таких случаях у должностных лиц возникает большой соблазн поддаться вовлечению в коррупционные деяния. KNAB уделяет этим вопросам особое внимание, и рано или поздно мы установим лиц, чьи действия в этих вопросах были нечестными», - сказал Страуме.

Значение таких крупных закупок в народном хозяйстве огромное, и надо постараться, чтобы такие госзаказы проводились корректно и справедливо, и выигрывало всегда лучшее предложение по разумной цене, добавил он.

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