Газета: система гражданской обороны в Латвии не работает

Два произошедших один за другим пожара повышенной опасности подтвердили, что система гражданской обороны в Латвии на практике не работает, пишет Neatkarīgā.

И речь идет не только о неумении ответственных служб коммуницировать с населением, но об абсолютном отсутствии их взаимного координирования, что не позволяет эффективно устранять угрозы.

Пока армия тушила пожар на Адажском полигоне на одном фланге, а Государственная служба леса - на другом, посередине огонь продолжал быстро распространяться. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) была вызвана с непростительным опозданием. А в Олайне жители в течение шести часов не имели никакой информации о том, что горит и взрывается, и не надо ли им эвакуироваться.

ГПСС время от времени проводит проверки сирен тревоги, учит, что в чрезвычайных ситуациях следует включить радио и ждать указаний, но все это совершенное лишено смысла, если в действительности во время реально опасных инцидентов в эфире часами царит информационный вакуум, и даже руководителям самоуправленческих комиссий по гражданской обороне приходится искать в соцсетях информацию на уровне «одна тетушка сказала».