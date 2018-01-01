Пожар уничтожил бизнес латыша в Ирландии. Убытки превышают миллион евро

Неделю назад на территории завода в Лимерике, Ирландия, произошел большой пожар, в результате которого был уничтожен бизнес латыша Марека Беиде. Убытки составили более миллиона евро. На предприятии, производившем кухонные двери, шкафы и аксессуары высокого качества, работали 25 человек, сообщило издание Limerick Leader.

В прошлое воскресенье, около 3:00 ночи, предприниматель Марек Беиде (37 лет) получил звонок. Ему сообщили о пожаре в здании, которое занимает его предприятие AB Wood Products Ltd.

«Мне позвонил один из менеджеров Galtee. Когда я приехал, все горело. Я живу всего в пяти минутах езды. Мне было очень грустно - это был результат тяжелой работы на протяжении 17 лет, которую я начал с нуля. У меня было 25 сотрудников».

Беиде переехал из Латвии в Лимерик в 2001 году. Он отмечает, что предприятие было успешным.

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«С одной стороны здания были офисы Galtee Groups. На втором этаже было еще одно предприятие. Я как бедная собака на улице - больше ничего нет. Всему конец. У меня ничего больше нет», - поделился предприниматель.

Подсчитано, что убытки в результате пожара превышают миллион евро.

«В последнее время думаю о новой стратегии», - поделился Беиде. Если получится привлечь финансовую помощь, предприятие возможно восстановить.

Отмечается, что сгоревшее здание принадлежит Galtee Group.