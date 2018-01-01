За год свинина в Латвии подешевела почти на четверть

Цена на свинину в Латвии в мае 2018 была в среднем на 23,3% ниже, чем в мае 2017 года, свидетельствуют данные департамента рынка и прямой поддержки Министерства земледелия.

В ЕС цены на свинину в мае были в среднем на 18,6% ниже, чем годом ранее. В Дании свинина в мае 2018 года была дешевле на 21,3%, в Германии - на 20,6%, в Польше - на 21,6%, в Литве - на 13,1%, в Эстонии - на 11,3%.

Средняя цена свиной туши в ЕС в мае составляла 141,59 евро за 100 кг, в Латвии - 140,86 евро за 100 кг. В Германии свиная туша в мае стоила в среднем 144,97 евро, в Литве - 154,91 евро, в Польше - 137,94 евро за 100 кг, в Эстонии - 143,59 евро за 100 кг, в Дании - 127,14 евро за 100 кг.

Минземледелия отмечает, что мировые тенденции свидетельствуют о дальнейшем снижении цен на свинину в ЕС. В мае в ЕС на 9% ниже, чем в апреле, и на 20% ниже, чем в мае 2017 года, были также цены на поросят.

Объемы импорта ЕС в первом квартале 2018 года выросли на 4,2%, в том числе импорт свинины из Швейцарии увеличился на 62%. Крупнейшие импортеры свинины Китай и Гонконг сохранили этот статус, но продолжают сокращать объемы импорта.

Экспорт свинины из ЕС в первом квартале 2018 года вырос на 0,2%. Экспорт в Китай упал на 6%, в Гонконг - на 27%, в Австралию - на 2%, во Вьетнам - на 16%.