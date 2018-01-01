Погода во вторник: от +21 градуса ночью до +31 градуса днем

Во вторник в Латвии воздух прогреется до +28..+31 градуса, только на западном побережье Рижского морского залива температура воздуха не превысит +24..+26 градусов, прогнозируют синоптики.

Жару немного убавит умеренный северо-восточный ветер, скорость которого в порывах днем будет достигать 9-14 м/сек.

Ожидается частично облачная, но преимущественно ясная погода. Местами, в основном на юге страны, возможен кратковременный дождь.

Ночью температура воздуха - от +16 до +21 градуса.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер днем в порывах усилится до 12 м/сек. Температура воздуха на восходе солнца около +20 градусов, во второй половине дня - около +30 градусов.