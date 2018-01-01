Вода в Юрмале прогрелась до +23 градусов

В понедельник во второй половине дня на юрмальских пляжах Синего флага температура воды повысилась до +21..+23 градуса, сообщает Юрмальское самоуправление.

До +23 градусов прогрелась вода в Каугури и Яункемери.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Мерсрагсе, Рое и Колке вода прогрелась до +22..+23 градусов, в Салацгриве и Звейниекциемсе до +15..+16, в Вентспилсе температура воды поднялась с +12 до +16 градусов.

В реках и озерах температура воды составляет +20..+25 градусов.