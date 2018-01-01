В Вецмилгрависе не будет горячей воды

В связи с проводимыми АО Rīgas siltums гидравлическими проверками теплосетей в Вецмилгрависе, будет прервана подача горячей воды жителям этого района с 18:00 часов 17 июля до 24:00 часов 18 июля.

Гидравлические проверки теплосетей необходимы для обеспечения их безопасности и своевременного обнаружения дефектов, а также для снижения риска оставить жителей без горячей воды и отопления в зимние месяцы.

АО RĪGAS SILTUMS просит владельцев зданий и управляющих зданий обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от теплосетей АО Rīgas siltums.

Чтобы в случае повреждений предотвратить выброс в окружающую среду горячего теплоносителя, перед гидравлической проверкой он охлаждается до +45 градусов.

Во время проверки магистральные теплосети становятся объектами повышенной опасности – давления теплоносителя достигает 16 атмосфер.

RĪGAS SILTUMS просит жителей незамедлительно сообщать об утечках воды зеленоватого цвета во время гидравлической проверки теплосетей в бесплатную круглосуточную справочную службу поддержки клиентов по телефону 80 0000 90.

Обращаем Ваше внимание, что указанное время в перерыве снабжения горячей водой –приблизительное, и может меняться в зависимости от возможных аварийных случаев и продолжительности работ по их устранению.

Гидравлические проверки в других районах показывают, что клиенты RNP обнаруживали, что операторы PS «Siltumserviss Rīga» загружены и до них нельзя дозвониться. Чтобы проблемные ситуации оперативно регистрировались и были устранены, с 1 июля можно звонить также и на номер RNP – 8900, если проблема входит в компетенцию PS Siltumserviss Rīga.

Позвонив на номер 8900, клиенты смогут сообщать об аварийных ситуациях, связанных с горячей водой и отоплением.