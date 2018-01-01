Можно ли купаться на пляже в Вецаки?

Были получены результаты анализов, проведенных на прошлой неделе, чтобы выяснить опасность сине-зеленых водорослей на пляже в Вецаки. Как пояснил специалист Государственной инспекции здоровья Нормунд Кадикис, анализ показал, что водоросли на момент забора были малотоксичны.

Во вторник, 17 июля эксперты Инспекции здоровья вновь отправятся на пляж, чтобы визуально оценить состояния воды и наличие сине-зеленых водорослей.

«Судя по анализам, купаться на пляже в Вецаки можно. Водоросли оказались малотоксичными. Однако не исключено, что, если сохранится такая же жаркая погода, водоросли снова начнут сильно размножаться. Тем более, что мы видим их в большом количестве в других местах залива, на побережье».

Специалисты Департамента жилья и среды Рижской думы, связавшись с Исполнительной дирекцией Зиемельского района, также получили информацию о том, что наличие сине-зеленых водорослей на пляже в Вецаки доказано лабораторно. Но их токсины не способны причинить вред животным, обитающим в водоемах.

Поскольку невозможно прогнозировать, когда водоросли снова появятся возле берега, жителей призывают быть осторожными, и если будет видно, что вода мутная, ядовито зеленого цвета, с запахом, то лучше отказаться от купания. Особенно, если речь идет о детях и лицах, склонных к аллергическим реакциям.

Информация, можно ли купаться на том или ином официальном пляже, ежедневно обновляется на табло, размещенном возле спасательных станций.