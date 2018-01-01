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Изменения с больничными листами могут ухудшить положение семей

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Совет родителей Детской больницы призвал министра благосостояния Яниса Рейрса еще раз продумать разработанные Минблагом поправки о страховании на случай болезни, чтобы их принятие не ухудшило финансовое положение семей, где дети страдают длительными тяжелыми заболеваниями, пишет Neatkarīga.

«Если ребенку установлен онкологический диагноз, он перенес тяжелую травму или имеет другое трудноизлечимое заболевание, велика вероятность, что один из родителей, который ранее честно работал и платил налоги, не сможет работать, потому что должен быть с ребенком.

Иногда этот период затягивается на три-четыре года.

Новый законопроект предусматривает, что семьи больше не смогут получать пособие, если ребенок лечится дольше года, что не только нечестно, но и является дополнительным испытанием для семей», - заявили родители, ознакомившись с поправками.

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