Почему наблюдаются столь сильные колебания в ценах на компенсируемые лекарства?

Нередко жители волнуются по поводу необъяснимого роста цен на медикаменты. Однако сейчас пользовательницу Twitter удивило снижение стоимости лекарства. Женщина поделилась чеками, которые показывают, как дешевело лекарство в течение года. Пояснения по поводу изменения цен дает Инспекция здравоохранения.

Как указывает инспектор отдела по надзору и контролю лекарств Инспекции здравоохранения Дайна Кромане, согласно установленному Кабинетом министров порядку, производитель, начиная распространение лекарства в Латвии, должен задекларировать в Госагентстве лекарств цену, за которую предусмотрено конкретный медикамент распространять.

В свою очередь его стоимость в аптеках состоит из цены производителя и оптовой или розничной наценки (в зависимости от цены производителя) и налога на добавленную стоимость.

«Максимально допустимую наценку на лекарства устанавливает Кабинет министров, и ни оптовик, ни аптека не могут установить наценку выше указанной. Так как оптовые торговцы и аптеки могут применять наценку только в конкретных границах, рост цен на лекарств устанавливают цены производителя», - поясняет Кромане.

В свою очередь Национальная служба здравоохранения подсчитывает цены оплачиваемых из госбюджета и используемых в лечении (в том числе включенных в список компенсируемых) лекарств и медицинских устройств, регулярно проводит анализ цен медикаментов, включенных в список компенсируемых лекарств, сравнивает с ценами в других странах ЕС, проводит анализ эффективности. Это дает возможность добиться снижения цен на медикаменты, уже включенные в список компенсируемых, в результате чего снижается цена и для пациента.

Таким образом, пациентам обеспечиваются другие выплаты и более эффективная компенсация лекарств, что позволяет обеспечить компенсацию большему числу пациентов.

В случае, если у жителей есть сомнения в обоснованности стоимости лекарств, нужно сообщать в Инспекцию здравоохранения.