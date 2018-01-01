Эмигранты не хотят быть в Латвии чужими

«Я не хочу приехать и чувствовать себя тут чужим», - говорит Ральф Магнус Ритумс, один из 24 молодых представителей диаспоры, которые хотят улучшить владение латышским языком и изучать культуру своих предков, об этом пишет Diena .

Летняя школа латышского языка и культуры для диаспоры в Латвийском университете проводится впервые.

Представитель ЛУ Сармите Милтиня сказала, что уровень знания языка у молодежи очень разный, но часто молодые люди стесняются говорить, чтобы не сказать чего-то неправильно.

В летней школе пожелали учиться представители семи стран - США, Норвеии, Великобритании, Швеции, Германии, Австралии и России.