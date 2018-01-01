С 2023 года электронные ID-карты могут стать обязательными

Через пару лет электронная идентификационная карта (eID карта) может стать основным документом для жителей Латвии. Об этом рассказывает Skaties.lv.

eID карта как обязательный документ для всех граждан и неграждан, которые достигли 15 лет, с отдельными исключениями, станет уже с 2023 года. Это предусматривают поправки к Закону об удостоверениях личности.

Соответственно,

паспорт станет документом для путешествий в те страны, которые не признают eID карты.

Изменения связаны с необходимостью электронно идентифицировать людей. Сейчас банки предлагают различные опции, но законоразработчики усматривают в этом определенные риски.

Электронная идентификация лиц станет еще более актуальной в 2022 году, когда пациенты будут иметь доступ к электронному здоровью только через карточку eID.

Обещает, что граждане смогут участвовать в выборах в Сейм в будущем с помощью карточки eID. Но в октябре нынешнего года это пока невозможно.