На Мукусалас образовалась глубокая яма — в неё может поместиться взрослый человек

Асфальт на набережной на улице Мукусалас начал проседать — в нем образовалась яма глубиной в полтора метра, сообщает передача LTV7 «Сегодня вечером». В неё помещается взрослый человек. В департаменте сообщения Рижской думы говорят, что набережная требует основательной реконструкции.

В паре сотен метров от «Замка света», на променаде образовалась глубокая яма — в неё, при желании, может поместиться взрослый человек. Глубина ямы — примерно 1,60 м. По набережной ездят велосипедисты и гуляют маленькие дети. Воспитатель детского сада Элина говорит, что во время прогулок приходится быть осторожными.

Съемочная группа LTV7 сообщила о яме в полицию самоуправления и спустя полтора часа её оградили сотрудники «Rīgas tilti».

Но состояние набережной на Мукусалас — закономерно. Её ремонт изначально был частью проекта нового здания Национальной библиотеки.

Однако министерство культуры смогло довести до конца только два этапа строительства из шести. На остальные четыре, которые касаются территории вокруг библиотеки, нужны деньги и политическая воля, говорят в министерстве. Поэтому ремонт набережной пока в компетенции Рижской думы.

Эти ямы будут заделаны, но набережная нуждается в капитальном ремонте, объяснили в департаменте:

«Там, вдоль укреплений стен плещется вода, которая попадает внутрь, в основание и вымывает некоторые части [грунта], из-за этого и прооседает асфальта»,

- объяснила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

В Рижской думе добавляют - сейчас началась проектировка реконструкции набережной, она завершиться в мае следующего года. Тогда станет известно, как именно будут ремонтировать набережную и во сколько это обойдется.