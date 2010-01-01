С 1 января в магазинах исчезнут бесплатные пакеты

Во вторник, 17 июля, Кабинет министров одобрил поправки Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) к закону Об упаковке, касающихся порядка выдачи пластиковых пакетов в магазине.

Поправки подразумевают, что с 1 января 2019 года в торговых местах больше нельзя будет предлагать покупателям бесплатные пластиковые мешочки за исключением легких пакетов.

Поправки разработы с целью снизить использование одноразовых пластиковых пакетов в торговых местах и для исполнения директивы ЕС.

Ограничения будут распространяться не только на тонкие пакеты, но и на полиэтиленовые пакеты всех видов независимо от толщины материала, кроме пакетов с толщиной материала менее 15 микронов, необходимых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания.

Исключением станет только очень легкие пластиковые пакеты, используемым с целью гигиенических требований к пищевым продуктам, когда их использование может предотвратить ухудшение качества ппродуктов и защитить от воздействия внешней среды.

Поправки обязывают упаковщиков в торговых местах заменить тонкие полиэтиленовые пакеты упаковкой из натуральных волокон и биопластмассы

и информировать потребителей о необходимости сократить потребление полиэтиленовых пакетов и об альтернативных видах упаковки.

Как поясняет разработавшее поправки Министерство охраны среды и регионального развития, проведенное по его заказу ООО «Geo Consultants» исследование показало, что общий вес и количество полиэтиленовых пакетов для покупок весом не более 0,003 кг в 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 57%, а весом больше 0,003 кг - на 35%.

По данным Государственной службы охраны среды, в 2016 году в торговых местах было реализовано или распространено 1,73 млн тонн полиэтиленовых пакетов весом до 0,003 кг и 2,11 млн тонн весом более 0,003 кг, а в 2017 году - соответственно 1,73 млн и 1,97 млн тонн.