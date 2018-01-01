Ну а что же сам герой? Вейонис прокомментировал свое неудачное выступление

Русский TVNET уже писал, как на заключительном концерте XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI праздника танца «По звездному пути» участников и зрителей неприятно удивило выступление президента Латвии Раймонда Вейониса, во время которого ветер сдувал заготовленные для него листочки с текстом, что порядком смутило и обеспокоило первое лицо страны. Во время выступления президент так разволновался, что назвал Праздник песни Рождеством (на латышском языке это созвучные слова Dziesmu svētki и Ziemassvētki) и сообщил, что культура Латвии - это и природа Латвии. Журнал Privātā dzīve узнал, что об этом думает сам президент, его специалисты по коммуникации и политтехнологи.

Итак, специалист по коммуникации президента Кристине Клявниеце отметила, что речь первого лица страны была согласована с организаторами праздника, чтобы вписаться в общую концепцию.

Также она отметила, что на концерте были технические неполадки со звуком - оратор с некоторой задержкой слышал свои слова - тогда, когда уже начал новое предложение.

«Это повлияло и на исполнение речи, и на эмоциональное настроение», - заключила Клявниеце.

С этой точкой зрения не согласен публицист Отто Озолс. Он считает, что общество в Латвии очень гуманное и простую взволнованность и оговорки в этой связи президенту бы простили. Он считает, что основная проблема с речью в том, что в ней не было никакого посыла. Домашнее задание не было выполнено!

«За эти годы я не помню ни одной фразы президента, ни одного мощного посыла. Только клише», - отметил Озолс.

С ним согласен и политтехнолог Юргис Лиепниекс: «Тексты, подготовленные для президента некачественные, поверхностные и непрофессиональные».

«Это же ужас, что президент читает по бумажке, которую может сдуть ветер. 21 век на дворе!»

- в недоумении Озолс. Хороший мобильный суфлер (аппарат) не стоит столько, чтобы наша страна не могла бы его себе позволить. «И в использовании такого аппарата нет ничего постыдного, его используют, например, президенты США», - отмечает эксперт. Он также подчеркнул, что бюджет канцелярии президента 5,7 миллионов евро в год.

Ну а что же сам герой?

Президент Раймонд Вейонис прокомментировал изданию свое неудачное выступление следующим образом: «Одно дело - это работать с речью, представляя, что это произойдет на Большой эстраде в Межапарке, и совсем другое - стоять перед десятками тысяч участников и посетителей. Это неописуемые ощущения.

Это было очень эмоционально, и, понимая большую ответственность, чисто по-человечески меня переполнило волнение.

Но все же я уверен, что на неделе Праздника песни и танца мы каждый пережили эмоциональные и вдохновляющие моменты, которые дадут нам сил и усилят веру в свою страну».