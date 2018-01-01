Жара не отступает: в среду - солнечно и до +31 градуса

В среду на большей части территории Латвии ожидается солнечная погода, жара и северо-восточный ветер сохранятся, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер стихнет, а температура воздуха понизится до +16..+22 градусов.

В среду днем и вечером в восточных районах страны возможны дожди и грозы, в других частях страны будет сухо и преимущественно солнечно. Порывы северо-восточного ветра составят 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит +27..+31 градусов, на градус прохладнее будет местами на побережье Курземе.

В Риге в среду ожидается сухая и солнечная погода с умеренный северо-восточным ветром. Ночью столбик термометра будет держаться выше отметки в +20 градусов, а днем воздух прогреется до +30 градусов.