Вторник, 17 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Температура воздуха в Риге впервые в этом году превысила +30 градусов

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Zane Bitere / LETA

Во вторник во второй половине дня температура воздуха в Риге повысилась до +30,4 градуса, 30-градусная отметка в столице была превышена впервые с 12 августа 2017 года, когда воздух здесь прогрелся до +32,6 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До +30 градусов воздух во вторник в Латвии прогрелся во многих местах. В Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура поднялась до +31 градуса. Сегодняшний день в Латвии стал самым жарким в этом году.

Небывалая жара установилась также в Стокгольме, где четвертый день подряд температура воздуха превышает +30 градусов, Осло, где она не опускается ниже 30-градусной отметки уже семь дней подряд, и Хельсинки, где температура превышает +30 градусов третий день подряд.

На главной метеостанции Таллина столбик термометра в этом году выше отметки в +30 градусов еще не поднимался, а в Вильнюсе это было пока всего один раз - 31 мая.

0 Комментарии