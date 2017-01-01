Температура воздуха в Риге впервые в этом году превысила +30 градусов

Во вторник во второй половине дня температура воздуха в Риге повысилась до +30,4 градуса, 30-градусная отметка в столице была превышена впервые с 12 августа 2017 года, когда воздух здесь прогрелся до +32,6 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До +30 градусов воздух во вторник в Латвии прогрелся во многих местах. В Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура поднялась до +31 градуса. Сегодняшний день в Латвии стал самым жарким в этом году.

Небывалая жара установилась также в Стокгольме, где четвертый день подряд температура воздуха превышает +30 градусов, Осло, где она не опускается ниже 30-градусной отметки уже семь дней подряд, и Хельсинки, где температура превышает +30 градусов третий день подряд.

На главной метеостанции Таллина столбик термометра в этом году выше отметки в +30 градусов еще не поднимался, а в Вильнюсе это было пока всего один раз - 31 мая.