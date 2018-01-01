Латвия и Европа выдвинули ультиматум сервису Airbnb

Как сообщает Латвийский центр по правам потребителей, Европа и Латвия выразили недовольство работой сервиса по поиску жилья Airbnb и обвинили его в нарушении элементарных прав потребителей. Еврокомиссия потребовала от этой онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья изменить порядок отображения цен и привести внутренние правила в соответствие с законодательством ЕС.

Как сообщает euronews.com, Еврокомиссар по вопросам юстиции дала компании две недели на исправление недостатков. Вера Юрова сказала в Брюсселе, что Airbnb должна четко указывать, является арендодатель частным или юридическим лицом.

Еврокомиссия требует от сервиса указывать на своем сайте полную стоимость проживания со всеми дополнительными платежами, включая уборку или другие услуги.

По этому вопросу учреждения Евросоюза интенсивно лоббируются как гостиничным бизнесом, так и самой Airbnb, основанной в Сан-Франциско. Через её сайт за десять лет нашли жильё более 150 млн человек. Среди них много туристов, трудящихся и учащихся, которые могут себе позволить только дешёвый кров.