В Добеле и Стенде побит рекорд жары на 17 июля

Во вторник в Добеле и Стенде побит рекорд максимальной температуры воздуха на 17 июля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Стенде столбик термометра поднялся до отметки +29,6 градуса, в Добеле - до +30,5 градуса.

Во второй половине дня температура воздуха на всей территории Латвии превысила +27 градусов, самая высокая температура зарегистрированa в Павилосте (+32 градуса). В центре Риги термометры показывали +30,8 градуса.

Предыдущий рекорд жары на 17 июля в Латвии был зарегистрирован в 2010 году, когда в Павилосте было +33,3, а в Вентспилсском порту +33,8 градуса. В 2001 году в этот день в Латвии воздух тоже прогрелся до +33 градусов.