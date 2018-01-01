LTV7: дело об избиении в Царникаве. Медики признали недочёты в действиях диспетчера

Удар, кровь на асфальте, человек без сознания — звонок в скорую и ответ диспетчера: «Сами разберутся». С такой реакцией Алисе Зариня столкнулась после попытки вызвать неотложную помощь во время конфликта на улице. На её глазах мужчина избивал женщину. Свидетель происшествия рассказала об этом публично, и история вызвала резонанс. Программа «Сегодня вечером» на LTV7 выяснила, правильно ли среагировал диспетчер и куда звонить если стал свидетелем насилия.

В воскресенье вечером Алисе Зариня с другом стояли на Царникавском пешеходном мосту, когда стали свидетелями семейного конфликта. Мужчина дважды ударил женщину, та потеряла сознание и осталась лежать, истекая кровью. Зариня решила позвонить в 112 и сообщить о происшествии.

По словам Алисе она объяснила ситуацию диспетчеру и сказала, что не знает с кем её надо соединить — с полицией или скорой. Девушка нервничала. В службе 112 её связали со скорой, где Алисе показалось, что диспетчер пыталась её запугать, а не помочь.

«Сами разберутся», сказал голос по ту сторону трубки, когда молодая женщина упомянула, что оба участника конфликта пьяные.

В итоге бригада скорой выехала, а девушка на прямую позвонила в полицию, где на просьбу о помощи отреагировали, по её мнению, куда более адекватно.

В Службе неотложной медицинской помощи говорят, что диспетчер приняла правильное решение, то есть, направила на место событий бригаду, но непрофессионально вела разговор:

«Не были соблюдены все внутренние процедуры по отношению к тому, как вести разговор, в том числе то, что диспетчер не имеет права высказывать свое личное мнение и отношение, что проявилось в этом случае», - указала Илзе Букша, представитель Службы неотложной помощи.

Так же диспетчер в конце разговора должна была ещё раз подтвердить, что бригада в пути, чего она не сделала, говорят в службе неотложной помощи. Сейчас продолжается внутренняя проверка.

В Полиции самоуправления Царникавы рассказали, что в итоге пару они нашли, но те утверждали, что ничего не случилось. Эти люди не впервые попадают в поле зрение полицейских, сообщил Имантс Пасторс, начальник полиции самоуправления Царникавы.

Он рассказал, что полиция фиксирует такие вызовы и потом передает в госполицию. История вызовов и жалоб может пригодиться, если дело доходит до уголовного преступления и суда.

В полиции говорят, что в случаях, если стали свидетелем насилия, надо сразу же звонить им или просить диспетчеров 112 соединить с полицией.

Они изолируют агрессора и решат, нужна ли помощь медиков. Если ситуация критическая, надо вызывать обе службы.

В свою очередь в пожарно-спасательной службе, которая отвечает за работу единого номера 112, не нашли нарушений и ошибок в работе их диспетчера, который принял решение соединить звонившую именно с медиками, а не с полицией.