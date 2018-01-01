В ближайшие дни жара немного спадет

Во второй половине недели в Латвии увеличится облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди и грозы, понижению температуры воздуха будет способствовать также морской ветер, прогнозируют синоптики.

Больше дождевых туч ожидается в восточной части страны, меньше - в Курземе и Риге.

В Салацгриве возможны кратковременные грозовые дожди, в субботу и воскресенье вероятность осадков снизит северо-западный ветер.

Сильных ливней в Латвии не ожидается, интенсивные осадки возможны на небольших территориях, град и сильный ветер ожидаются лишь местами, так как грозовые тучи в конце недели будут малоподвижны.

Температура воздуха во второй половине недели уже не будет превышать +30 градусов, но с увеличением влажности воздуха временами будет душно, особенно в восточной части Латвии.

Более резко температура воздуха понизится на морском побережье, так как северо-восточный ветер сменится северным и северо-западным, который принесет с Балтийского моря более прохладные воздушные массы.

По ночам будет не холоднее +14..+19 градусов, местами возможен туман.

По прогнозам, жара продолжится и в августе, в самые жаркие дни температура воздуха будет достигать +33 градусов.