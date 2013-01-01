Самый жаркий день в этом году: в больницы доставлены 13 человек

Во вторник в больницы были доставлено 13 человек, пострадавших от жары, сообщили агентству ЛETA в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Помощь медиков понадобилась людям в возрасте от одного года до 77 лет, чье самочувствие ухудшилось из-за длительного пребывания в непроветриваемых помещениях, под прямыми солнечными лучами или из-за недостаточного потребления воды.

За прошедшие сутки СНМП получила 1163 вызова, 233 из них связаны с различными травмами.

Как ранее сообщал Русский TVNET, во вторник во второй половине дня температура воздуха в Риге повысилась до +30,4 градуса, 30-градусная отметка в столице была превышена впервые с 12 августа 2017 года, когда воздух здесь прогрелся до +32,6 градуса.

До +30 градусов воздух во вторник в Латвии прогрелся во многих местах. В Лиепае, Павилосте и Вентспилсе температура поднялась до +31 градуса. Этот день в Латвии стал самым жарким в этом году.