Предстоящей ночью клиентов Swedbank может ждать неприятный сюрприз

Предстоящей ночью в ходе плановых работ по обслуживанию ИТ-систем Swedbank могут происходить сбои в работе электронных каналов. Об этом BNS сообщила пресс-служба банка, по данным которой в ночь на четверг могут возникать кратковременные сбои в работе электронных каналов Swedbank.

«Нарушения в работе банковских карточек и интернет-банка могут происходить с 00.00 до 05.00. Приносим извинения за возможные неудобства, и рекомендуем клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчётом, чтобы это не помешало их банковским операциям», - отметила пресс-служба.

Круглосуточно информацию можно получить по телефону Swedbank 6 310 310.