Ночью в Попе сгорело одно из исторических зданий

В среду, 18 июля, в полпервого ночи Госполиция получила информацию о том, что в Попес горит жилой дом. Государственная пожарно-спасательная служба несколько часов работала на месте происшествия, ликвидировав пожар.

На официальной страничке Попенской усадьбы в Facebook сообщается, что на данный момент причины возгорания неизвестны, но есть подозрения, что виновником является один из жильцов дома, который в тот момент находился в нетрезвом виде предположительно в своей квартире.

На месте пожара Госполиция задержала мужчину, в жилом помещении которого, вероятно, и начался пожар. По факту случившегося начат уголовный процесс; обстоятельства выясняются.