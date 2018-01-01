Среда, 18 июля
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Ночью в Попе сгорело одно из исторических зданий

Русский TVNET
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Naktī uguns nopostījusi Popes muižas vienu no centrālajām ēkām | Фото: https://www.facebook.com/popesmuiza

В среду, 18 июля, в полпервого ночи Госполиция получила информацию о том, что в Попес горит жилой дом. Государственная пожарно-спасательная служба несколько часов работала на месте происшествия, ликвидировав пожар.

На официальной страничке Попенской усадьбы в Facebook сообщается, что на данный момент причины возгорания неизвестны, но есть подозрения, что виновником является один из жильцов дома, который в тот момент находился в нетрезвом виде предположительно в своей квартире.

На месте пожара Госполиция задержала мужчину, в жилом помещении которого, вероятно, и начался пожар. По факту случившегося начат уголовный процесс; обстоятельства выясняются.

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