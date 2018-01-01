Правящая коалиция предлагает увеличить расходы на оборону до 2,5% или 3% от ВВП

Партии правящей коалиции предлагают увеличить расходы на оборону до 2,5% или 3% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Объединение партий «Новое Единство» выступает за дальнейшее укрепление обороноспособности, постоянное присутствие союзных сил НАТО в Латвии и постепенное увеличение оборонного бюджета до 2,5%, сообщили агентству ЛЕТА в объединении.

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ тоже поддерживает постепенное дальнейшее увеличение оборонных расходов, сообщил агентству ЛETA его председатель Райвис Дзинтарс. В зависимости от финансовых возможностей следует постепенно увеличить их до 3% от ВВП, считает он.

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) «с очень большим интересом следит за процессом «аукциона», чтобы увидеть, захочет ли кто-нибудь выделить на оборону 4% ВВП, как предложил президент США Дональд Трамп», сказал агентству ЛETA председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис. Однако СЗК больше полагается на мнение экспертов, а не на предвыборные высказывания политических сил, у которых вряд ли есть шансы после выборов получить должность премьера, подчеркнул он.

Разумеется, СЗК поддерживает выделение на оборону 2% от ВВП, а возможность увеличения финансирования еще обсудит. Бригманис заявил, что открыт для этого разговора, но следует учитывать, что фискальное пространство ограничено, и что политические партии, которые «сыплют обещаниями» увеличить средства, должны сказать, у кого собираются их отнять - у медиков, пенсионеров или еще какой-то группы общества.