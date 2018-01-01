В одном чёрном-чёрном городе: как жители Вентспилса борются за свое здоровье

Вот уже несколько дней жители Вентспилса в соцсети Facebook активно возмущаются и делятся фотографиями пыления в городе. Сегодня, с 12 часов у Вентспилсской гордумы собирают подписи за ограничение пыления переваливаемого в порту угля. Инициатор этой петиции Агнесе Янсоне говорит, что это последняя возможность подписаться за это требование, поскольку письмо планируется как можно скорее отправить Государственной службе охраны окружающей среды, Вентспилсскому региональному управлению и Министерству охраны окружающей среды и регионального развития. Обэтом сообщает вентспилсский портал новостей ventasbalss.lv

Сухость и северный ветер, увы, способствует распространению загрязнений в городе, поэтому Вентспилсская гордума снова обратилась к Государственной службе охраны окружающей среды и к единственному в городе предприятию, которое переваливает уголь открытым путем – АО VentspilsTirdzniecības osta с требованием немедленно предпринять меры для устранения пыления угля.

Самоуправление считает, что АО Ventspils Tirdzniecības osta для сокращения пыления делает не все, и с пониманием относится к недовольству жителей о пылении угля, которое возникает в процессе перевалки груза.