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Улыбаемся и машем: на улицы Латвии вернется автомобиль Google Street View

Русский TVNET
Фото: Пресс-фото

Этим летом автомобиль Google Street View вновь отправится в путешествие по Латвии, чтобы обновить местные данные на карте Google Maps. В этот раз машина Street View особое внимание уделит возобновлению информации о междугородних дорогах.

Популярная возможность просмотра улиц Google Street View в данный момент доступна в более чем 85 странах по всему мире, в том числе в Африке и Антарктиде. Она дает возможность пользователям осмотреть улицы и объекты культурного и национального наследования со всех сторон. Данная возможность доступна в программах Google Earth и Google Maps в том числе и на мобильных платформах.

Поездка начнется 25 июля и займет примерно два месяца.

Более детальную информацию о том, в каких странах сейчас находятся автомобили Google, можно найти ЗДЕСЬ!

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