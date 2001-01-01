Побиты первые рекорды температуры 18 июля

В среду уже в первой половине дня в Лиепае и Павилосте был побит температурный рекорд для 18 июля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воздуха в Павилосте поднялась до +31,9 градуса (рекорд 2011 года +29,8 градусов), в Лиепае было +30,4 градуса (рекорд 2002 и 2009 года +29,2 градуса).

В среду температура воздуха поднялась выше +30 градусов и в Риге.

В Вентспилсе температура воздуха в середине дня составляла от +19 градусов в порту до +29 градусов в аэропорту. Температура воды в море ниже +10 градусов, с чем и связан более прохладный воздух на побережье.

Национальный рекорд жары для 18 июля составляет +32,3 градуса, которые были зафиксированы в 2001 году в Риге.