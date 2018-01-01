В четверг немного похолодает; возможны грозы

В ночь на четверг в восточной части Латвии, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами ожидается гроза, прогнозируют синоптики.

Гроза местами будет сопровождаться сильным ветром и ливнем. Ее вероятность больше в восточных и южных районах страны.

Будет преобладать слабый до умеренного северный, северо-восточный, на морском побережье - северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью от +14 до +21 градуса, днем - от +22 до +29 градусов.

В Риге в четверг увеличится облачность, возможны кратковременные дожди и гроза. Ночью - слабый северо-восточный ветер, температура воздуха в центре столицы - не ниже +20 градусов. Днем ожидается умеренный северный ветер, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.