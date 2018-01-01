Прейли - Краслава: нашествие кукол, поющий гид и байки гончаров

Не были в Латгалии пару лет? Многих мест здесь вы теперь просто не узнаете! Давно ли в дворцовых комплексах Прейли и Краславы царила разруха?!.. Парки еще как-то обустраивали, а на реновацию дворцов даже и не замахивались, денег не было, ждали щедрого инвестора... Знаете, что Прейли вот и трассу BMX построили, и пляж отличный есть на недавно затянутом тиной озерце?.. А Краслава 21 июля проводит у себя фестиваль кулинарного наследия и открывает центр гастрономического туризма.