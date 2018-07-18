Авто на латвийских дорогах: заделанный заглушками бензобак, изношенные шины и проблемы с тормозами

Для того, чтобы призвать автоводителей ежедневно заботиться о техническом состоянии своего ‘железного коня' и напомнить, что каждый водитель ответственен за безопасность своего автомобиля в дорожном движении, CSDD начинает кампанию «Мы - за безопасный автомобиль!».

«Один из гарантов безопасного движения на дорогах - безопасный автомобиль. К сожалению, существуют автоводители, которые или не осознают всю серьезность ситуации, принимая участие в дорожном движении, или просто поверхностно относятся как к техническому состоянию своего ‘железного коня', так и к своей жизни и жизням других участников дорожного движения,» - считает руководитель инспекции контроля и сертификации транспортных средства CSDD Янис Лиепиньш.

📷Baisā realitāte uz ceļa: ar savilcējiem nostiprināts izpūtējs, pilnībā nodilušas un saplēstas riepas, bāka aizdarināta ar koka tapu.



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«Проколотые шины и полностью изношенный протектор, насквозь проржавевшие и дырявые от ржавчины кузов и детали автомобиля, поломанные опорные устройства - от увиденного во время технического осмотра и контроля становится страшно ездить по дорогам, только представив, что такие автомобили едут нам навстречу.

FOTO: CSDD

Еще большую опасность представляют собой водители транспортных средств, которые собственноручно выполняют некоторые «творческие усовершенствования», стараясь устранить возникшие проблемы. Например,

деревянными заглушками заделывают протекающий бензобак или стяжками прикрепляют проржавевшую и отламывающуюся выхлопную трубу,»

- комментирует увиденное на техосмотре Лиепиньш.

FOTO: CSDD

Эксперт указывает, что участие таких транспортных средств в дорожном движении - это бомба с часовым механизмом. Несчастный случай может произойти в тот момент, когда придётся резко реагировать в неожиданной ситуации, что в результате может привести к трагическим последствиям, вовлекая в происшествие и других участников дорожного движения.



При проверках, проводимых CSDD на дорогах, в среднем у каждого десятого автомобиля обнаружены большие или меньшие неисправности, которые в основном связаны с работой тормозной системой или опорного оборудования, а также со светом. В свою очередь по данным техосмотра CSDD, в день в среднем 13 автомобилям запрещено дальнейшее участие в дорожном движении, у большей части которых (62%) имеются проблемы с тормозной системой.

CSDD призывает быть ответственным и мудрым автоводителем - ежедневно поддерживай свой автомобиль в техническом порядке, а не только перед техосмотром! Несоблюдение даже элементарных мер безопасности может привести к трагическим последствиям. О простой проверке безопасности каждый может побеспокоиться сам:

• убедись, что фары автомобиля отрегулированы и не слепят автоводителей встречных автомобилей,

• позаботься о том, чтобы фары автомобиля были чистыми и в рабочем состоянии,

• до того, как отправиться в путь, убедись, нет ли под днищем твоего автомобиля пятен масла, бензина или другой жидкости,

• тщательно осмотри шины, соответствуют ли они необходимым требованиям вождения - нет ли прокола, не деформированы ли, не изношены ли,

• не дожидаясь сильного дождя, проверь, обеспечивают ли дворники хороший обзор,

• проверь давление в шинах, следуя указаниям на наклейках автомобиля или в инструкции по эксплуатации автомобиля,

• помни - если что-то гремит или стучит, срочно отправляйся к своему автослесарю!