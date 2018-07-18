Авто на латвийских дорогах: заделанный заглушками бензобак, изношенные шины и проблемы с тормозами

Для того, чтобы призвать автоводителей ежедневно заботиться о техническом состоянии своего ‘железного коня' и напомнить, что каждый водитель ответственен за безопасность своего автомобиля в дорожном движении, CSDD начинает кампанию «Мы - за безопасный автомобиль!».
«Один из гарантов безопасного движения на дорогах - безопасный автомобиль. К сожалению, существуют автоводители, которые или не осознают всю серьезность ситуации, принимая участие в дорожном движении, или просто поверхностно относятся как к техническому состоянию своего ‘железного коня', так и к своей жизни и жизням других участников дорожного движения,» - считает руководитель инспекции контроля и сертификации транспортных средства CSDD Янис Лиепиньш.
📷Baisā realitāte uz ceļa: ar savilcējiem nostiprināts izpūtējs, pilnībā nodilušas un saplēstas riepas, bāka aizdarināta ar koka tapu.
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«Проколотые шины и полностью изношенный протектор, насквозь проржавевшие и дырявые от ржавчины кузов и детали автомобиля, поломанные опорные устройства - от увиденного во время технического осмотра и контроля становится страшно ездить по дорогам, только представив, что такие автомобили едут нам навстречу.
Еще большую опасность представляют собой водители транспортных средств, которые собственноручно выполняют некоторые «творческие усовершенствования», стараясь устранить возникшие проблемы. Например,
деревянными заглушками заделывают протекающий бензобак или стяжками прикрепляют проржавевшую и отламывающуюся выхлопную трубу,»
- комментирует увиденное на техосмотре Лиепиньш.
Эксперт указывает, что участие таких транспортных средств в дорожном движении - это бомба с часовым механизмом. Несчастный случай может произойти в тот момент, когда придётся резко реагировать в неожиданной ситуации, что в результате может привести к трагическим последствиям, вовлекая в происшествие и других участников дорожного движения.
При проверках, проводимых CSDD на дорогах, в среднем у каждого десятого автомобиля обнаружены большие или меньшие неисправности, которые в основном связаны с работой тормозной системой или опорного оборудования, а также со светом. В свою очередь по данным техосмотра CSDD, в день в среднем 13 автомобилям запрещено дальнейшее участие в дорожном движении, у большей части которых (62%) имеются проблемы с тормозной системой.
CSDD призывает быть ответственным и мудрым автоводителем - ежедневно поддерживай свой автомобиль в техническом порядке, а не только перед техосмотром! Несоблюдение даже элементарных мер безопасности может привести к трагическим последствиям. О простой проверке безопасности каждый может побеспокоиться сам:
• убедись, что фары автомобиля отрегулированы и не слепят автоводителей встречных автомобилей,
• позаботься о том, чтобы фары автомобиля были чистыми и в рабочем состоянии,
• до того, как отправиться в путь, убедись, нет ли под днищем твоего автомобиля пятен масла, бензина или другой жидкости,
• тщательно осмотри шины, соответствуют ли они необходимым требованиям вождения - нет ли прокола, не деформированы ли, не изношены ли,
• не дожидаясь сильного дождя, проверь, обеспечивают ли дворники хороший обзор,
• проверь давление в шинах, следуя указаниям на наклейках автомобиля или в инструкции по эксплуатации автомобиля,
• помни - если что-то гремит или стучит, срочно отправляйся к своему автослесарю!