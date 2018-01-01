Под Талси вторые сутки не могут потушить лес и торфяники: пострадали два спасателя

Вторые сутки спасатели пытаются справиться с лесным пожаром в волости Валдгалес Талсинского района. В ряде мест сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) удалось ограничить распространение огня. Известно, что в процессе операции пострадали два спасателя.

Один пожарный был госпитализирован бригадой Службы неотложной медицинской помощи вечером 18 июля, второй же обратился за помощью медиков в ночь на 19 июля. После получения помощи он продолжил работу.

Утром 19 июля в работах по тушению пожара задействованы 50 спасателей. Чтобы оценить ситуацию с воздуха, в четверг руководство ГПСС проинспектирует место ЧП на вертолете Государственной пограничной службы. На сегодня общая площадь пожара составляет около 100 гектаров.

Также в ГПСС предупредили, что из-за сухой погоды и изменений ветра лесной пожар может быть непрогнозируемым и призвали латвийцев не приближаться к задымленным местам.

Ранее Русский TVNET сообщал, что к спасательным работам подключены военнослужащие, сотрудники Госслужбы леса, а также коллеги из Литвы.