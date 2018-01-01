Забастовка стюардов «Ryanair» не повлияла на рижские рейсы

От авиакомпании не поступала информация о том, что планируется отменять рейсы в Ригу и из нее, все идет как обычно, сказала она.

Авиакомпания «Ryanair» заявила, что из-за запланированной забастовки стюардов отменено 600 рейсов, что может коснутся 100 тыс. пассажиров. Клиентам будут предложены альтернативные рейсы и компенсация.

Работники «Ryanair» требуют, чтобы авиакомпания в вопросах персонала руководствовалась местным, а не ирландским законодательством.