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Забастовка стюардов «Ryanair» не повлияла на рижские рейсы

LETA
Фото: Reuters/Scanpix

Забастовка стюардов авиакомпании «Ryanair» не повлияла на рижские рейсы авиакомпании, подтвердила агентству ЛЕТА руководитель отдела связей аэропорта «Рига» Лаура Карните.

От авиакомпании не поступала информация о том, что планируется отменять рейсы в Ригу и из нее, все идет как обычно, сказала она.

Авиакомпания «Ryanair» заявила, что из-за запланированной забастовки стюардов отменено 600 рейсов, что может коснутся 100 тыс. пассажиров. Клиентам будут предложены альтернативные рейсы и компенсация.

Работники «Ryanair» требуют, чтобы авиакомпания в вопросах персонала руководствовалась местным, а не ирландским законодательством.

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