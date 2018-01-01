Продажи эстонского пива в латвийском приграничье увеличились на 80% (2,1 млн литра)

В первой половине 2018 года на границе Латвии с Эстонией было продано пива на 80% больше и слабоалкогольных напитков в 3,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года — об этом в четверг сообщил Союз производителей пива Эстонии.

Если за первые шесть месяцев прошлого года в приграничных с Эстонией магазинах Латвии было продано 7,12 млн литров пива, то за первую половину текущего года эта цифра составила уже 12,6 млн литров, то есть, рост почти в два раза.

На 2018 год производители пива прогнозируют, что за весь год в приграничье с Эстонией в Латвии будут проданы 30-32 млн литров пива и 4,5 млн литра прочих слабоалкогольных напитков. Продажа прочих слабоалкогольных напитков в первом полугодии в годовом сравнении выросла в 3,4 раза.

Если в первой половине 2017 года прочих слабоалкогольных напитков было продано в Латвии у границы с Эстонией 630 000 литров, то за тот же период этого года уже 2,1 млн литра.

«Данные продаж за первые шесть месяцев этого года свидетельствуют о том, что, несмотря на ожидания Министерства финансов, максимум приграничных продаж далеко еще не достигнут. По нынешним данным, уже более трети произведенного в Эстонии пива покупают в латвийском приграничье, - пояснил исполнительный директор Союза производителей пива Эстонии Пеэтер Вырк. - Ничего подобного не происходит ни в одной другой стране Европейского Союза и все это произошло по сути дела в течение одного года».

Вырк отметил, что продолжающийся рост приграничной торговли все сильнее негативно сказывается и на поступлении акцизов в казну Эстонии. В первой половине 2018 года в сравнении с тем же периодом прошлого года на 40 процентов в самой Эстонии сократились объемы покупок слабоалкогольных напитков. Опираясь на эти данные, производители алкоголя прогнозируют, что в результате роста объемов продаж эстонского алкоголя в соседней Латвии, в казну Эстонии не поступят налоги, в том числе, налог с оборота, на сумму почти в 100 млн евро.

«Мы дарим налоги на сумму более 100 млн евро в год латвийскому государству. При этом авторитетные исследования пока свидетельствуют о том, что потребление алкоголя жителями Эстонии только растет. Для того, чтобы избежать потери налогов, мы призываем правительство не просто отказаться от дальнейшего роста ставок акцизов, но и снизить их до конкурентоспособного уровня, чтобы остановить продажу эстонского алкоголя в латвийском приграничье», - подчеркнул Вырк.

Союз производителей пива Эстонии является зонтичной организацией, представляющей крупнейших производиителей пива и прочих слабоалкогольных напитков в стране.