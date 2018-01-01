Латвийские продавцы чудес гребут деньги лопатой

Рынок эзотерики - растущее, прибыльное место как для различных новых течений, связанных со здоровым образом жизни, так и для старых добрых гадалок и снимающих/накладывающих проклятья целителей. Если вбить в Google ключевые слова, то перенасыщенность рынка эзотерических услуг удивляет: кажется, что каждый десятый житель Латвии - ясновидец, каждый пятый - целитель, а каждый второй - усердный потребитель колдовства.

Тысячи людей, более или менее вовлеченных в продажу волшебства, называют себя парапсихологами, экстрасенсами, знахарями, целителями, магами, нумерологами, некромантами, биоэнергетиками, гомеопатами, алхимиками, пророками. Если почитать сайты эзотерического направления, кажется, что в Латвии не менее горячо, чем в Хогвардсе писательницы Роулинг. Предложение обширно: школы, семинары, тренировки, лагеря, фестивали, салоны, клиники, частные практики, магазины, общества, ассоциации.

С мелочью не возятся

Торговать можно всем, что дает надежду и создает иллюзию счастья. Предложения - на любой вкус. Духи и призраки - уже мифология, снятие проклятий и сглаза - тоже олдскульное мероприятие, так как в наше время проклятия не обычные, а со всякими фишками.

Поэтому нужны тренировки по духовному развитию, целеустремленное направление пси-энергии, освобождение космического сознания.

На спасении выезжают и старые добрые целители, конкуренция среди которых зверская - организаций целая куча: Народная ассоциация целителей, Всемирная лига целителей, Латвийское объединение целителей, Центр народной медицины и так далее. 231 - это довольно примерное число зарегистрированных в таких организациях и сертифицированных целителей. На самом деле услуги исцеления, заговоров и подобные им предоставляет куда большее число людей. Заработок несет и йога, аюрведа, гомеопатия, арт-терапия и ангельская терапия - все в одной кастрюле. Сколько точно людей предлагают услуги волшебства - неизвестно, так как большая часть из них зарегистрировалась в Службе госдоходов как самозанятые лица, указывает СГД.

Цены на рынке эзотерических услуг из-за конкуренции не упали, а совсем наоборот - растут. Если десять лет назад сельская знахарка, якобы помогая людям, зарабатывала 20 латов, то теперь политика следующая: тот, кто демпингует цены, тот энергетический вампир или вообще ничего не может. Чтобы оборот энергии был правильным, нужно заплатить минимум сотню евро, иначе это вообще не сработает. Некоторые ритуалы обходятся клиенту минимум в 300 евро. Консультация у целителя-экстрасенса стоит не менее 50 евро. За визит к астрологу придется заплатить минимум 50 евро.

Чем невнятнее специалист по звездам повествует, тем выше цена. На практике - от 80 до 150 евро в час.

Ниша такого бизнеса бесконечно широка - если обычных астрологов много, то не запрещено быть толтекским или эскимосским астрологом. Если специализация целителя слишком широка, стань шаманом или магом. Можно просто стать толкователем снов, учителем по духовному росту или в худшем случае гидом по энергетическим местам.

Своя ниша на рынке эзотерики имеется и у различных предметов культа - амулетов, магических кристаллов и собранных тут же на берегу моря (в лучшем случае) камней, ритуальных принадлежностей светлых ведьм, литургической посуды, четок, серебряных венков, стеклянных ангелов. Можно приобрести и информационно заряженную воду в различных упаковках.

Ты это заслужил

Тебе не везет не потому, что ты лентяй, а потому, что энергию высосал энергетический вампир. Еще виновны лунное затмение и 13-е число, а также черный кот, перебежавший улицу.

Однако надежда еще есть, так как у тебя есть ангел-хранитель и удачная астрологическая карта.

Но... Тебе же надоело быть лузером, хочется принадлежать к группе избранных, духовно развиваться, читать чужие мысли, узнать будущее, чувствовать себя превосходящим (заслуженно).

Магическое мышление - вера в «записанную на небе» судьбу, кармические установки, космические вибрации, энергетические порталы и так далее - в латвийском обществе распространено. На лидирующих позициях находится вера в астрологию и вред генетически модифицированных продуктов, не сильно отстает и вера в экстрасенсорику. Однако вера в паранормальное не связана с нехваткой образования. В реинкарнацию, биоэнергетику, память воды, предвидение верят как студенты, так и люди с двумя магистрскими степенями и успешные предприниматели. Суеверные ритуалы используют спортсмены.

Магическое мышление распространено во всех культурах и популяциях, к примеру, в призраков и сатану верят 50% граждан США, 69% верят в ангелов, в бога или универсальный дух - 95%. Однако не может быть так, что массовое увлечение мистикой и эзотерикой было бы результатом «промывки мозгов». Люди хотят поверить в загробные силы и роковую удачу, поэтому спрос на магию высок.

Не защищен никто - на тяжелейшем этапе жизни мы, рассудительные и рациональные люди, все-таки попадаемся... Мы же все хотим освободиться от болезни, изменить жизнь, найти большую любовь, избежать рутины, убежать от проблем.

Врач клиники психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня психотерапевт Артурс Утинанс поясняет, что магическое мышление - мозговая программа, образовавшаяся в результате эволюции, можно сказать, инстинкт, присущий всем людям - вопрос, активизировал ли его человек. «Несмотря на то, что в наши мозги - сложнейшее устройство во вселенной, устроены они довольно неполноценно».

Критическое мышление человек осваивает хуже, чем веру. Мы себя называем человеком разумным, но точнее было бы сказать человек верующий.

Женщины и мужчины потребляют разные сегменты рынка магии. Женщины хотят знать, любят их или нет, когда появится тот «единственный, суженый», не возложил ли на них кто-то венец безбрачия, не являются ли их дети индиго. Мужчин больше интересуют псевдонауки - Атлантида, Лемурия, инопланетяне, снежный человек, голографическая вселенная.

Чтобы заработать на рынке эзотерики, недостаточно бродить с маятником в руках, нужно предложить что-то такое, что позволит клиенту чувствовать себя особенным, выше других. TVNET обобщил некоторые «комплексные предложения».

От своего мафлока не убежишь...

Лявры, мафлоки и другие бездуховные астральные паразиты - вокруг нас. В этом не сомневается секта мистиков, которая обитает в центре Риги на улице Элизабетес - «DVS Urantija». Кроме борьбы с астральными паразитами в секте иногда проходит прославление «светлого духа» - Владимира Путина. На лекциях «Урантии» прозвучало признание, что самая свободная из всех враждебных цивилизаций - Россия. Несколько лет назад стало известно, что с «Урантией» и ее руководителем Скайдритой Алексеевой связана лидер «No sirds Latvijai» Ингуна Судраба. Об этом сообщала передача Латвийского телевидения De facto. Судраба тогда дружественную связь с организацией не отрицала.

Чтобы выглядить внушительными, лидеры «Урантии» якобы имеют доступ к тайным знаниям, используют взятые из научных словарей иностранные слова, которые свободно интерпретируются и нагромождаются в несвязных предложениях. К примеру, говорится о колебаниях плазмы, вызванных звуковыми выбрациями, торсионными волнами, которые поднимаются к Богу.

Торговая площадка эзотерического рынка «Урантии» специфична - астралы, апокалиптические веяния и подготовка к жизни на другой планете.

Астральные паразиты - голодные энергетические сущности с большим инстинктом самосохранения, которые нападают на людей, погружаются в тонкое тело и высасывают душу.

У астальных паразитов есть имена, к примеру, Спиритус - алкогольный паразит. Конец света «Урантия» обещала еще в 2012 году.

Центр годами посещают несколько десятков постоянных клиентов. Ежедневно проходят лечебные сеансы, на которых любого желающего освобождают от негативной энергии прошлых реинкарнаций. Цена за сеанс составляет 35 евро. На сайте «Урантии» сказано, что в сложнейших случаях с людьми работают несколько лекарей, объединяющих молитвы с энергией световой эры.

Еще в «Урантии» имеется школа с четырьмя курсами, в которых можно обучиться ченнелингу, познакомиться с учителями космического света - эгрегорами.

На каждом курсе - несколько десятков человек, и так продолжается годами. Иногда на семинар собираются по 80 человек, люди не могут уместиться в помещении.

Инициации в «Урантии» проводят мастера, вводящие в тела учеников энергию, которую многие видят как фиолетовый цвет. В человеке открываются энергетические каналы, мерцает аура и так далее. Низкие вибрации как магнит, притягивающий другие негативные энергии. Между прочим, в «Урантии» сертифицируют знахарей.

Дешево избавиться от проклятия

Курс групповых занятий, на котором лекари Антоны учили освобождаться от самопроклятия, еще недавно стоили 100 евро. Это - относительно дешево! Учения продолжались десять недель - два часа в неделю. Обычно желающих было больше, чем мест в помещении. Самые доверчивые были готовы слушать стоя. Эрика и Петерис Антоны на рынке ясновидения уже давно. Петерис Антонс себя позиционирует как наследник знаний Марты с Синей горы. Ясновидящие «на месте не стоят» - на каждый курсах открываются новые ужасы, которые каждый шаг угрожают людям, к примеру, в поднятой с земли монетке могут быть закодированы различные несчастья. Волосы хранят негативные переживания, а отбеливание волос приближает к смерти. Еще есть гомункулы - тело в мозгах, психологическая индульгенция, соларизация и пальминг, которые не являются терминами из порнографического арсенала, а, проще говоря, являются поднятием головы к солнцу. В свою очередь лекарь Майрис Вирсис немного потрудился и в борьбе за растущую конкуренцию использует проверенные ценности - атрибутику сказочных магов.

В кабинете он держит тигрового питона, одевается в черное или белое, на шее носит огромные крест. Как и 90% торговцев иллюзиями, он переживал клиническую смерть, встречался с Богом, Сатаной и подобными им персонажами.

Он хочет жить на всю катушку, скромностью не страдает, поэтому предлагает вылечить от рака или сделать так, чтобы клиент выиграл значительную сумму в лотерею.

Хит! Без комментариев

Однако абсолютным хитом является квантовый прыжок в духовное лечение, который называется «Создание божественного порядка с помощью духовного выпрямления». Выпрямление происходит так: ты ложишься на кушетку, мастер пощелкает пальцами и ты выпрямлен! Выпрямитель в виде доказательства берет линейку и измеряет расстояния между лопатками клиента, пятками и пальцами. Доказательства очевидны! Чтобы боль от выброшенной на ветер сотни была меньшей, «духовно выпрямленный» получает сертификат о выпрямлении.

Автор метода - живущий в Германии украинец Петр Элкунович. Чтобы понять всю серьезность бизнеса, хватит того, что первый этап обучения обходится одному человеку в 400 евро.

Ученики приезжают со всего мира. Однако вложения стоят того, так как скоро они вернутся в десятикратном размере. Сам Петр за двадцать пять лет выпрямил более 300 000 человек, и его услуги стоили каждому не одну сотню. Посчитайте сами!