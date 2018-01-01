Совет по конкуренции: функции техосмотра надо доверить и сервисам

С его точки зрения, функции техосмотра можно доверить и автосервисам, а не только Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД).

Также СК отмечает, что Латвия, необоснованно ограничивая развитие рынка, рискует нарушить правовые нормы ЕС.

Суть услуги техосмотра состоит в контроле за техническим состоянием транспортного средства. Осмотр включает в себя также надзор за штрафами и уплатой налогов, годностью и ограничениями водительских прав, что считается функцией государства. СК, ознакомившись с рыночной ситуацией и рассмотрев опыт других стран, пришел к выводу, что государство необоснованно запрещает частным предприятиям проверять готовность транспортных средств участвовать в дорожном движении.

ДБДД вместе с четырьмя предприятиями, в которых она является держателем долей капитала, находится на рынке в доминирующем положении, считает СК. Принимая решение о приходе потенциальных конкурентов на рынок, ДБДД не может быть объективной или нейтральной, потому что имеет финансовый интерес защищать частично принадлежащие ей предприятия и ограничивать выход других предприятий на рынок.

Кроме того, аккредитованные предприятия не конкурируют между собой за клиентов, потому что каждому выделена своя территория. Это ограничивает право потребителей свободно выбрать поставщика услуг, считает СК. Все это оказывает отрицательное влияние на потребителей.