Компенсации - темное пятно на репутации «аirBaltic»

Одна из самых пунктуальных авиакомпаний в мире, любимая работниками и завершившая свой лучший финансовый год - все это хорошо характеризует «аirBaltic», но есть некое темное пятно, которое тянется за авиакомпанией уже достаточно давно, об этом часто пишут клиенты «аirBaltic» в социальных сетях.

Речь идет о компенсациях за отмененный рейс, задержку рейса, о компенсации гостиницы и питания в таких случаях. По словам клиентов, авиакомпания ищет любой предлог, чтобы не платить компенсацию или же обещает платить, но не платит. Это подтвердил и литовский юрист Даниэлюс Жепницкас, который борется за компенсацию уже пять месяцев за отмененный 3 февраля рейс из Риги в Париж. Компенсацию в размере 334,76 евро он получил, но только за гостиницу и питание, но не за юридические расходы, которые возникли у него вследствие того, что авиакомпания не желала платить компенсацию мирным путем.