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CSDD с 2020 года не будет заниматься контролем технического состояния машин

LETA
Иллюстративное фото | Фото: GATIS DIEZIŅŠ / LETA

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) с 2020 года больше не будет заниматься контролем технического состояния автомашин, сообщила агентству ЛЕТА специалист CSDD по общественным отношениям Илзе Грейшкалне.

В соответствии с утвержденной стратегией работы CSDD на 2018-2020 годы планируется, что до 2020 года CSDD перестанет заниматься контролем технического состояния автомашин, оставив за собой только надзорную функцию.

Предприятия для осуществления технического контроля будут выбираться на конкурсе. С 2020 до 2023 года предусмотрен переход к новой системе, которая проходит сейчас юридическую оценку.

Как сообщалось, Совет по конкуренции считает, что CSDD неоправданно запрещает частным компаниям выход на рынок контроля технического состояния автомашин.

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