Средние затраты эстонского «алкотуриста» - 100-250 евро за один раз

45,9% опрошенных жителей Эстонии, покупая алкоголь в Латвии, тратят за один раз от 101 до 250 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного сетью магазинов «AlkOutlet dzerieni un vini».

29,7% жителей Эстонии тратят на покупку алкоголя в Латвии от 51 до 100 евро, 18,9% - от 11 до 50 евро, 5,4% - от 251 до 500 евро.

За алкоголем в Латвии едут в основном люди старше 45 лет (50,8%) с доходами от 300 до 700 евро, а те, кто зарабатывает больше 1500 евро, в приграничье почти не закупаются - среди них 10% отметили, что эстонские цены на алкоголь их устраивают.

Жители Эстонии в основном едут за алкоголем в Валку (43%), в Айнажи (18%), в Валмиеру (12%).

52% опрошенных покупают алкоголь в Латвии несколько раз в год, 19% - примерно раз в месяц, а те, кто живет рядом с границей - даже раз в неделю.

В опросе принял участие 371 человек.